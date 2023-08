Noch mehr Schlamassel

× 1 von 4 Erweitern © NGF Wild Bunch Germany Neue Geschichten vom Franz × 2 von 4 Erweitern © NGF Wild Bunch Germany Neue Geschichten vom Franz × 3 von 4 Erweitern © NGF Wild Bunch Germany Neue Geschichten vom Franz × 4 von 4 Erweitern © NGF Wild Bunch Germany Neue Geschichten vom Franz Prev Next

Mehr Franz für alle! Im zweiten Teil der erfolgreichen Kinderbuch-Verfilmung geht‘s in den Sommerferien auf Verbrecherjagd, bei der noch ein ganz anderes Geheimnis aufgedeckt wird. Auch in der Fortsetzung nach den Büchern von Christine Nöstlinger kommt das Publikum in den Genuss der besonderen Erzählweise, in der die Autorin die kleinen und großen Probleme von Kindern ernst nimmt. Und davon hat Franz einige. Der etwas klein geratene Bub aus Wien ist inzwischen 10 Jahre alt. Seine beste Freundin, die Gabi, streitet sich ununterbrochen mit seinem besten Freund, dem Eberhard. Und der Franz hat beide gleich gern und steht dabei immer in der Mitte.

Eine Detektivgeschichte, gemeinsame Schlamassel und ein gefasster Einbrecher schweißen das Trio zusammen. Ein richtig witziger Familienfilm mit Herz und Verstand, der sich mit den Kids verbündet, ohne die Erwachsenen zu Karikaturen zu machen.