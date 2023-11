Vom Teich in die Stadt

× 1 von 4 Erweitern © 2023 Illumination Entertainment and Universal Studios Raus aus dem Teich × 2 von 4 Erweitern © 2023 Illumination Entertainment and Universal Studios Raus aus dem Teich × 3 von 4 Erweitern © 2023 Illumination Entertainment and Universal Studios Raus aus dem Teich × 4 von 4 Erweitern © 2023 Illumination Entertainment and Universal Studios Raus aus dem Teich Prev Next

Ein idyllischer Ententeich im Wald, mittendrin eine Stockentenfamilie, die zufrieden gründelt und immer die gleichen Kreise zieht. Bis eine lebhafte Schar Flugenten auf der Durchreise nicht nur das Wasser ordentlich aufwirbelt. Während Papa sein Entenleben von den Neuankömmlingen gestört sieht, sind Mama und ihre Teenager-Küken begeistert: Endlich passiert mal was, und sie beschließen, mit der reiselustigen Truppe aufzubrechen. Leider fliegt die unerfahrene Familie in die falsche Richtung und landet in der großen Stadt, wo sie nicht nur verwirrende Begegnungen mit schrägen Tauben und Ente à l’Orange erleben muss, sondern einige Überraschungen mehr ihren Horizont erweitern.

Das kunstvoll animierte Spektakel aus der Feder der Minions-Macher bürgt für subversiven Humor, über den sich Kinder und Eltern kringeln können, und sorgt mit seinem fröhlichen Soundtrack für diebische Freude im Familienkino zu Weihnachten.