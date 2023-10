Chaos und Klamauk auf Klassenfahrt

× Erweitern © Storming Donkey Productions und TOBIS Die (un)langweiligste Schule der Welt

Sabrina J. Kirschners gleichnamige Buchreihe ist nicht von ungefähr beliebt bei Grundschulkindern. In der Verfilmung mit Komiker Max Giermann als diktatorischem Schulleiter wird der Regel-Wahnsinn auf die Spitze getrieben: Nicht lachen, nicht spielen, nicht essen, nichts Buntes… 777 Vorschriften müssen die Schulkinder jeden Tag befolgen! Und jetzt will der Direktor auch noch die Macht an allen Schulen im Land an sich reißen. Auf Klassenfahrt in der Pampa regt sich endlich Widerstand. Zusammen mit dem Inspektor der Behörde für Langeweilebekämpfung tüfteln die Schüler:innen einen Plan aus, um den manischen Schulleiter zu stoppen.

Kinder ab 6 Jahren werden bei dem klamaukigen Schulchaos plus Agentenspannung eine Heidengaudi haben. Eltern können ja schauen, was im Kino nebenan läuft und den Kids einfach ihren Spaß lassen.