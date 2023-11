Plötzlich Astronaut:in

× 1 von 4 Erweitern © Constantin Film WOW – Nachricht aus dem All × 2 von 4 Erweitern © Constantin Film WOW – Nachricht aus dem All × 3 von 4 Erweitern © Constantin Film WOW – Nachricht aus dem All × 4 von 4 Erweitern © Constantin Film WOW – Nachricht aus dem All Prev Next

Dein 11jähriges Kind befindet sich aktuell auf einer Erdumlaufbahn in 400 Kilometern Höhe, ist eine Nachricht, die man als Eltern eher nicht hören will. Billie und Dino wissen jetzt auch nicht genau, wie das passieren konnte, aber es könnte damit zusammenhängen, dass die beiden unfreiwilligen, aber begeisterten Astronaut:innen heimlich im ESA-Weltraumhafen nach Spuren von Außerirdischen gesucht haben. Aber wo sie nun schonmal im All sind, können sie ihre galaktische Mission auch durchziehen.

Die technisch perfekte VR-Darstellung der Weltallszenen in Echtzeit sind eine große Show und versprechen eine atemberaubende Kinobegegnung der dritten Art im vorweihnachtlichen Familienprogramm.