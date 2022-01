Bremen erfüllt Kinderwunsch

× Erweitern © Canva Kinderwunsch, Schwangerschaft, Reproduktionsmedizin

2022 startet in Bremen mit einer guten Nachricht für ungewollt kinderlose Paare – egal, ob hetero- oder gleichgeschlechtlich, mit oder ohne Trauschein.

In Deutschland ist laut des Bundesgesundheitsministeriums etwa jedes zehnte Paar auf reproduktionsmedizinische Unterstützung angewiesen, um Nachwuchs zu bekommen. Im Rahmen der Bundesinitiative „Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit“ können Paare seit dem 1. Januar 2022 endlich auch in Bremen einen Zuschuss zur Kinderwunschbehandlung erhalten. Insgesamt zwölf Bundesländer beteiligen sich an der Initiative, aber nur vier – darunter auch Bremen - unterstützen auch gleichgeschlechtliche Paare bei der Inanspruchnahme von Kinderwunschbehandlungen aus Landesmitteln. Vor der Gesetzesänderung übernahmen die Krankenkassen die Kosten lediglich bei verheirateten, heterogeschlechtlichen Paaren.

Angeschoben wurde der Beschluss von Dringlichkeitsanträgen, die die FDP-Fraktion seit 2019 jedes Jahr an die Bremische Bürgerschaft richtete, denn nur durch die Förderung durch das Bundesland Bremen kann zusätzlich eine Förderung durch das Bundesministerium abgerufen werden. Beide Förderungen ergänzen die Leistungen der Krankenkasse und entlasten den finanziellen Eigenanteil damit zusätzlich. Gefördert werden ausschließlich Behandlungen nach Art der In-vitro-Fertilisation (IVF) und der Intracytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI).

Wer kann die Förderung beantragen?

Verschiedengeschlechtliche, gleichgeschlechtliche oder diverse Ehepaare, bei denen mindestens eine Person über weibliche Fortpflanzungsorgane verfügt.

Gleichgeschlechtliche Lebenspartner:innen, bei denen mindestens eine Person über weibliche Fortpflanzungsorgane verfügt, die nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz zusammen leben oder

in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebende verschiedengeschlechtliche oder gleichgeschlechtliche Paare, bei denen mindestens eine Person über weibliche Fortpflanzungsorgane verfügt.

Wie hoch ist die Förderung?

Die Zuwendung wird im Rahmen einer Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Anteilfinanzierung aus Mitteln des Landes und des Bundes gewährt. Sofern nicht genügend Bundesmittel zur Verfügung stehen oder die Voraussetzungen für die Förderung durch Bundesmitteln nicht vorliegen, wird nur der Anteil des Landes als Zuwendung gewährt. Zuwendungsfähig sind ausschließlich die entstehenden Kosten für die Behandlung. Verwaltungskosten werden nicht erstattet. Insgesamt stehen im Land Bremen pro Jahr 80.000 Euro als Förderung zur Verfügung.

Auch Lena Hartwich, Beraterin bei pro familia Bremen, begrüßt Bremens Beteiligung:

Für einige Menschen werden die neuen Förderrichtlinien lebensverändernd sein. Bisher war Menschen mit geringem Einkommen ein Zugang zu medizinischen Verfahren oftmals unmöglich. Zudem springt Bremen besonders bei den Menschen ein, die keine Unterstützung durch die Krankenkassen oder den Bund bekommen.

Rechenbeispiele für Kinderwunsch-Förderung in Bremen

Für Kinderzeit Bremen erklärt Lena Hartwich die Kostenbeteiligung in drei Beispielen, die je nach konkretem Fall variieren können. Im realen Fall können weitere Faktoren wie zusätzliche medizinische Leistungen, die nicht von den Krankenkassen getragen werden, dazukommen. Die Beteiligung der Krankenkassen gilt zudem nur ab und bis zu einem bestimmten Alter und nur bis zum dritten Versuch. Bei den gleichgeschlechtlichen Paaren kommen u.a. noch Kosten für die Samenbank hinzu.

Ausgehend von einer fiktiven Summe für den ersten Versuch einer ICSI-Behandlung über 4000 Euro, sähe die Kostenübernahme in drei verschiedenen Fällen auf Basis der Informationen der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz vom 28.12.2021 so aus:

1. Bei einem verschiedengeschlechtlichen Ehepaar

2000 Euro, also 50 Prozent der Gesamtkosten übernimmt die Krankenkasse. Von den verbleibenden 2000 Euro übernimmt der Bund 25 Prozent, also in diesem Fall 500 Euro. Das Land Bremen übernimmt nochmals bis zu 25 Prozent vom Eigenanteil. Allerdings liegt der Höchstbetrag nach der Bekanntmachung der Senatorin über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur assistierten Reproduktion vom 17.12.2021 bei 450 Euro. Somit bliebe ein Eigenanteil von 1050 Euro.

2. Bei einem unverheirateten verschiedengeschlechtlichen Paar

übernimmt die Krankenkasse keine Behandlungskosten. Von den 4000 Euro Gesamtkosten übernimmt der Bund bis zu 25 Prozent. Das Land Bremen übernimmt ebenfalls bis zu 25 Prozent des Eigenanteils, höchstens aber 900 Euro. Somit bliebe in diesem Beispiel ein Eigenanteil von 2100 Euro.

3. Bei einem gleichgeschlechtlichen weiblichen Paar

übernehmen die Krankenkassen ebenfalls keine Behandlungskosten. Auch der Bund fördert die Behandlung nicht. Dafür übernimmt das Land Bremen von den 4000 Euro bis zu 50 Prozent der Kosten. Die Höchstsumme liegt in diesem Falle bei 1300 Euro. Somit bliebe in diesem Beispiel ein Eigenanteil von 2700 Euro.

Beratungsstellen

Hier geht es direkt zum Antragsformular für das Land Bremen.

Weitere Informationen der Bremer Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz.

Zusätzliche Informationen zur Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit.