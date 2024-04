Schutz vor Meningitis bei Babys und Kleinkindern

× Erweitern © Meningitis bewegt Welt-Impfwoche

Seit Januar 2024 empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) allen Säuglingen ab dem Alter von zwei Monaten eine Standardimpfung gegen Meningokokken der Serogruppe B (MenB), die bei Kleinkindern bis zum 5. Geburtstag nachgeholt werden sollte.

Darüber hinaus wird allen Kindern zu Beginn des 2. Lebensjahres eine einmalige Impfung gegen Meningokokken der Serogruppe C (MenC) empfohlen, die sogar bis zum 18. Geburtstag nachgeholt werden sollte.

Anlässlich der Welt-Impfwoche, die vom 24. bis zum 30. April 2024 stattfindet, macht die World Health Organization (WHO) Eltern auf die Schutzmöglichkeiten aufmerksam, um lebenslange Folgen bei Babys und Kleinkindern zu verhindern.

Weil das Immunsystem von Babys und Kleinkindern noch nicht vollständig ausgereift ist, sind sie besonders anfällig, an Meningokokken zu erkranken. Die zwar seltenen Erkrankungen können aber schwerwiegende Folgen haben und innerhalb weniger Stunden lebensbedrohlich verlaufen.

So können Kinder nicht nur körperliche Beeinträchtigungen wie Amputationen und Vernarbungen davontragen, sondern auch in ihrer Entwicklung gestört werden. In zwei Dritteln der Meningokokken-Fälle kann es zu einer Hirnhautentzündung (Meningitis) und in einem Drittel der Fälle zu einer Blutvergiftung (Sepsis) kommen. Beide Erkrankungen können auch gleichzeitig auftreten.

Achtung, Verwechslungsgefahr!

Für Eltern besonders herausfordernd: Bei Säuglingen und Kleinkindern können die Beschwerden einer Meningokokken-Erkrankung weniger deutlich sein oder mit ungenauen und grippeähnlichen Symptomen beginnen. Die anfangs häufig unklaren Erkrankungszeichen erschweren eine rechtzeitige Diagnose, wodurch wertvolle Zeit verloren geht. Dabei ist eine sofortige ärztliche Behandlung mit Antibiotika lebenswichtig.

Bisher stand nur die Impfung gegen Meningokokken C als Standardimpfung im STIKO-Impfkalender. Nun wird auch die bereits seit mehreren Jahren in Deutschland angewendete Meningokokken-B-Impfung standardmäßig empfohlen, da Meningokokken B hierzulande mit etwa 62 Prozent für die meisten Erkrankungen verantwortlich sind.

Beide Impfungen sollten frühestmöglich bei Babys und Kleinkindern durchgeführt werden. Zusätzlich möglich ist die Meningokokken-ACWY-Impfung, welche vor allem bei Reisen empfohlen wird.

Eltern sollten sich zu den unterschiedlichen Meningokokken-Impfungen beraten lassen und in ihrer Kinderarztpraxis nach einer Empfehlung fragen.

Weitere Informationen auf www.meningitis-bewegt.de.