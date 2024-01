× Erweitern © Canva Kindergeburtstag, einladungen

Für die meisten Kinder ist der Geburtstag der Höhepunkt des Jahres. Auf dieses Ereignis fiebern sie monatelang hin und überlegen eingehend, welche Wünsche erfüllt werden sollen, wie die große Party aussehen soll und wer zu dieser eingeladen wird. Als Kind eine Geburtstagseinladung zu erhalten – das ist aufregender als ein Brief vom König von England persönlich, der zur Tea-Time im Buckingham Palace bittet. Entsprechende Aufmerksamkeit verdient nicht zuletzt die Gestaltung der Kindergeburtstagseinladungen. Wir haben für euch die wichtigsten Tipps und 4 coole Ideen für besondere Einladungskarten zusammengestellt.

An alles Wichtige gedacht

Auch bei der Gestaltung der Einladungen solltet ihr nie vergessen, um wen es geht. Das Geburtstagskind sollte immer das letzte Wort haben, wenn es um die Einladungen geht und bei der Umsetzung der Ideen mitwirken. Vielleicht hat euer Kind sogar schon eine genaue Vorstellung davon, wie die Einladungen aussehen sollen. Dann müsst ihr nur noch darauf achten, dass alle wichtigen Daten auf der Karte vermerkt sind. Auf die Einladungen gehören:

Datum

Uhrzeit

Ort / Adresse

Telefonnummer

Gegebenenfalls Angaben dazu, in welchem Geschäft eine Geburtstagskiste mit Geschenkewünschen hinterlegt ist

Zur Uhrzeit: Es ist immer eine gute Idee, auch das Ende der Party auf der Karte zu vermerken, damit die Eltern der anderen Kinder wissen, wann sie ihren Nachwuchs wieder abholen sollen. Feiert ihr nicht zu Hause, dann müsst ihr eventuell zusammen mit der Einladung eine Einverständniserklärung für geleitete Gruppenveranstaltungen vom Veranstalter verteilen und darauf achten, dass diese am Tag der Party vorliegen.

Weiterhin gilt: Wenn das Kind sich ein bestimmtes Motto für seine Party wünscht, ist es schön, dieses schon mit der Einladungskarte aufzugreifen. Bei einem kleinen Brainstorming kommen euch zusammen bestimmt großartige Ideen. Alle anderen finden bei unseren 4 coolen Tipps mit Sicherheit etwas Schönes.

Idee 1: Die essbare Karte

× Erweitern © Canva Kindergeburtstagseinladungen

An einem Kindergeburtstag stehen nicht zuletzt die Leckereien im Vordergrund. Warum also nicht schon zum Auftakt eine Snack-Einladung verteilen? Besonders gut eignen sich Metalldosen oder stabile Pappschachteln mit Süßem für Einladungskarten. Ihr schneidet einfach ein Stück Karton aus, das groß genug ist, um eine Seite der Snackbox zu verdecken. Den Karton klebt ihr auf die Schachtel und beschriftet ihn mit allen wichtigen Infos. Alternativ könnt ihr auf eine Blankokarte einen oder mehrere kleine Schokoriegel kleben und darüber Kerzenflammen malen.

Idee 2: Eintrittskarte ins Geburtstagsland

× Erweitern © Canva Kindergeburtstag, Eintrittskarte

Diese Einladung lässt sich wunderbar an unterschiedliche Geburtstagsmottos anpassen. Gestaltet eine Einladung in Form einer Eintrittskarte. Auf der einen Seite der Einladung ist ein Abschnitt zum Abreißen für ein Stück Kuchen oder für die Mitgebsel-Tüte. Richtig echt sieht die Eintrittskarte aus, wenn ihr sie am PC mit verschiedenen Schriftarten und Designelementen gestaltet und von einer Druckerei ausdrucken lasst. Die Eintrittskarte kann auch in eine größere Einladungskarte eingebunden werden. Zu diesem Zweck könnt ihr das Ticket einfach in eine Klappkarte stecken.

Idee 3: Die Party ist das Ziel

× Erweitern © Canva Kindergeburtstag, Schatzkarte

Eine Einladungskarte in Form einer Schatzkarte kommt immer gut an. Vor allem, wenn das Geburtstagskind gut und gerne zeichnet, wird diese Einladung viel Spaß bringen. Entwerft eine Schatzkarte, deren Ziel der Ort der Party ist. Sengt das Papier, auf dem die Schatzkarte gezeichnet wurde, an den Rändern mithilfe von einem Feuerzeug vorsichtig über dem Waschbecken an (wenn das Geburtstagskind die Einladung selbst gestaltet, natürlich immer unter Aufsicht eines Erwachsenen). Wenn ihr das Papier zerknüllt, damit es Falten bekommt oder vor dem Beschriften mit Tee einfärbt, sieht die Schatzkarte noch echter aus.

Idee 4: Streng geheim

× Erweitern © Canva Kindergeburtstagseinladungen, Geheimschrift

Als besonders exklusiv erscheint die Geburtstagseinladung, wenn die Karten derart gestaltet werden, dass James Bond seine Freude daran hätte. Ihr könnt unsichtbare Tinte zum Schreiben der Einladung nutzen. Diese kann sogar ganz einfach selbst hergestellt werden. Dafür braucht ihr lediglich Zitronensaft. In diesen wird ein feiner Pinsel getaucht und schon kann es losgehen. Alle Infos mit Zitronensaft auf die Karte zu schreiben, dürfte etwas mühselig werden. Alternativ könnt ihr eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben, unter der alle, die das Rätsel um die geheimnisvolle Karte gelöst haben, mehr erfahren.