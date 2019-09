Übernachtungsparty im Piratennest

× Erweitern © HafenTraum Holzfällerhütte im Hafentraum

Ein Kindergeburtstag auf dem Rummelplatz oder auf der Schwarzlichtminigolfbahn mit Übernachtung im Indoor-Campingpark klingt wie ein Traum? Im Hafentraum wird er wahr:

Beim Kombipaket aus Schwarzlichthof oder Hafenrummel mit Hafentraum feiern 4, 6 oder 10 Personen mit Übernachtung im Backpacker- und oder Family-Zimmer.

Im Preis von 39,95 Euro pro Geburtstagsgast sind die Übernachtung ab 4 Personen im Mehrbettzimmer, Spiele im Schwarzlichthof oder im Hafenrummel, Pizza oder Rummelrolle, je ein Getränk, dekorierter Geburtstagstisch und eine Urkunde für jeden Spieler inbegriffen.

Kuchen, Muffins oder etwas Süßes darf gerne mitgebracht werden, ebenso wie Bettbezug oder Schlafsack. Gegen 5 Euro Reinigungsgebühr kann auch Bettwäsche ausgeliehen werden.

© HafenRummel Spielstation im Hafenrummel

Wer sich für den Hafenrummel entscheidet, wird am Eingang vom Schauermann eingewiesen und dann macht sich die Gesellschaft mit Laufzetteln ausgestattet selbständig auf den Weg durch den spannenden Parcours der Hafenwelt im Keller der alten Energieleitzentrale. An 11 Spielstationen gilt es, Punkte zu sammeln und nach rund 90 Minuten werden alle Punkte gezählt und der Sieger gefeiert. Alle Teilnehmenden bekommen eine Urkunde als Erinnerung.

© SchwarzLichtHof Schwarzlichtminigolf

Beim neonbunten Minigolf im Dunkeln geht es im leuchtenden Fantasie-Parcours vorbei an Sackkarren mit Eisenrädern, Seilzüge und Schaufeln. Gespielt wird durch echte Fässer, Paletten und Weinkisten, schließlich befindet sich der Schwarzlichthof mitten auf der alten Stauerei im Überseehafen.

Bei allen Übernachtungsparties muss mindestens ein Erziehungsberechtiger mit übernachten, der sich aussuchen kann, wo er schlafen möchte: bei den Kindern für 39,75, einzeln für 66 oder zu zweit für 58,20 Euro p.P. im m Wohnwagen.

Die Buchung erfolgt telefonisch unter 0421-40897500 (Mi/Do 14-17, Fr 14-16, Sa 10-16, So 10-17 Uhr) oder per E-Mail an info@hafenrummel.de.