Buchtipp: Das mach ich doch mit links!

Manchmal ist es ganz offensichtlich. Wenn schon Babies mit der linken Hand an Mamas Haaren ziehen, ihren linken Zeigefinger in Papas Auge bohren oder mit links den Schnuller in den Mund stecken, ist den Eltern klar: Wir haben ein linkshändiges Kind. Manchmal ist es aber nicht so deutlich und Kinder, die eigentlich ihre „starke Hand“ auf der linken Seite haben, lernen, die rechte zu benutzen. Zu welchen Knoten im Gehirn das führen kann, welche Schwierigkeiten linkshändige Menschen haben, aber auch welche Hilfen und Alltagshelferlein es gibt, haben Dagmar Geisler und Stephanie Gerharz in ihrem Bilderbuch zur emotionalen Entwicklung ab 5 Jahren zusammengetragen. Berühmte Linkshänder:innen der Weltgeschichte, ein Test zum Erkennen von Linkshändigkeit und Tipps zur Rückschulung machen das Buch nicht nur unterhaltsam sondern richtig wertvoll. Für erkannte Linkshänder:innen und alle, die es noch nicht wissen, aber auch für Erzieher:innen und Verwandte.

36 Seiten, Hardcover, 9,95 €, für Eltern und Kinder ab 5 Jahre