Buchtipp: Meine ersten Reisespiele

Was tun an regnerischen Ferientagen, auf langen Zug- oder Autofahrten oder einfach bei Langeweile? Natürlich ein Spiel spielen! Da kommt dieses kleine Büchlein mit zehn lustigen Reisespielen genau richtig. Jedes Spiel wird verständlich und anschaulich erklärt und auf jede Anleitung folgen jeweils mehrere leere Spielvorlagen zum Heraustrennen. Alle Spiele sind für zwei Spielerinnen oder Spieler konzipiert, die Vorlagen sind entsprechend mit Farben gekennzeichnet. Die niedlichen Illustrationen werden auch den kleinen Spielfans gefallen. Manche Spiele sind bekannt (z. B. Drei gewinnt oder Käsekästchen), manche von bekannten Spielen abgewandelt, andere sind ganz neu. Muss unbedingt mit in die Reisetasche!

100 Seiten, 7,95 Euro (Taschenbuch mit heraustrennbaren Seiten). Empfohlenes Alter: Ab 5 Jahren.