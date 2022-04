Willkommen in der neuen Heimat

Als in ihrer Heimatstadt Krieg ausbricht, fliehen die 7-jährige Saoussan und ihre Familie in ein fernes Land. Dort angekommen, geht Saoussan in die Schule, wo alles fremd ist und niemand ihre Sprache spricht. Das Buch erzählt die wahren Erlebnisse von Saoussan, die nach ihrer Ankunft in Deutschland einen Brief an den Kinderbuchautor Robert Munsch schrieb. Sie erzählte ihm von ihrer Angst und wie sie es schließlich doch geschafft hat, Freunde zu finden und sich in ihrer neuen Umgebung wohlzufühlen. Ihre Geschichte haben das Mädchen und der Autor gemeinsam in dieses berührende Bilderbuch verwandelt, das in jeder Grundschulklasse in Deutschland gelesen werden sollte - weil es für Verständnis von Anfang an sorgt.

32 Seiten, 16 Euro (Hardcover), ab 5 Jahre