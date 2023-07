Irgendwas ist anders, oder?

Zum Kringeln komisch, und oft kann man vor lauter Kichern kaum weiterlesen. Dann bleibt genug Zeit, die seitenfüllenden Waldszenen zu betrachten, wo Fuchs, Hirsch, Igel, Schnecke und Co. große Augen machen. An ihren Blicken sieht man, was los ist: Bär Jeff hat offensichtlich heute Morgen was vergessen und sieht nun ziemlich komisch aus. Aber alle glotzen nur, und niemand sagt was. Bis er seinen Freund Anders trifft – Nomen est omen –, der ihm zur Seite steht, wie nur echte Freunde das machen. Und am Ende laufen alle Tiere im Wald rum, wie Jeff, und die Leser:innen brechen in befreiendes Prusten aus.

Bücher, bei denen Eltern und Kinder über dieselben Witze lachen, die können was.

32 Seiten, 15,50 Euro, ab 4 Jahre