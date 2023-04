Schwäche zeigen, ist stark

"Hallo Leute. Mein Name ist Benjamin Lebert. Ich bin 16 Jahre alt, und ich bin ein Krüppel." So stellte Benni sich 1999 in seinem autobiografischen Debütroman vor. „Crazy“ wurde zum Kultbuch und mit Robert Stadlober verfilmt.

Fast 25 Jahre später erscheint Leberts erster Roman für Kinder, der einfühlsam die Themen Stärke und Schwäche, Vorurteile und Toleranz behandelt. Julian ist ein schüchterner Junge, der wegen seiner Epilepsie gemobbt wird. Heimlich bewundert er die freche Anisa, die für Fußball brennt. Als sie sich für Julian einsetzt, wird alles anders. Mit überraschenden Wendungen und großer Schrift motiviert die Geschichte auch Büchermuffel zum Weiterlesen.

135 Seiten, 12 Euro, ab 10 Jahren