Furcht macht mutig

Was macht ein Stachelschwein, wenn es Angst hat? Und was machen Hase, Igel, Katze, Elefant und Stinktier? Von den Tieren lässt sich Aurelia inspirieren, als sie sich nicht traut, in den dunklen Keller zu gehen. Sie duckt sich ganz klein, macht einen Buckel, streckt den Po in die Höhe und versteckt sich unter dem Tisch. Das niedlich illustrierte Bilderbuch motiviert Kinder, ihre Gefühle durch Beobachtung und Bewegung kennenzulernen und zeigt auf lustig-leichte Weise, dass es manchmal sogar wichtig ist, ein kleiner Angsthase zu sein, um sich vor Gefahren zu schützen.

40 Seiten, Hardcover, 9,95 Euro, ab 3 Jahre