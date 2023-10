Es ist nicht leicht, ein Klugscheißer zu sein

Zum Känguru und dem Neinhorn gesellt sich jetzt ein Klugscheißerchen. Also eigentlich zwei, nämlich Tina und Theo Theufel. Die Geschwister sind geschlagen mit Eltern, die keinen Hund haben, aber ständig Rote Bete essen wollen. Die selbstverständlich besser Lila Bete, oder noch besser Eklige Bete heißen sollte. Mit solchen und anderen Besserwissereien gehen sich die Kinder und Eltern gerne gegenseitig auf die Nerven. Eines Tages entdecken sie auf dem Dachboden ihres alten Hauses in einer Bücherkiste ein kleines Männchen mit großer Klappe. Ein waschechtes Klugscheißerchen, das behauptet, nur für seinesgleichen sichtbar zu sein. Als Autor des Buches und Sprecher der Hörbuchfassung entfaltet Kling sein komplettes Quatschmacher-Repertoire in ganzer Schönheit, und Eltern und Kinder ab 6 Jahren dürften sich wahrscheinlich drum streiten, wer heute damit einschlafen darf. Und wir freuen uns schon auf die Film- und Bühnenfassung!

Drei Fragen an Marc-Uwe Kling

× Erweitern © Sven Hagolan Marc-Uwe Kling

Was macht ein echtes Klugscheißerchen aus?

Erwachsene sind selten wirklich echte Klugscheißer. Die denken, es reicht aus, hier und da mal einen Dativ zum Genitiv zu korrigieren oder ein Wie zum Als zu machen. Aber ein wirklich echter Klugscheißer zu sein, ist harte Arbeit! Man muss Bescheid wissen, man muss auf Zack sein, man muss sich unerbittlich der Korrektheit verpflichten.

Kannst du das Klugscheißerchen sehen? Wenn ja – wegen was klugscheißt du am häufigsten?

Ich? Natürlich nicht! Ich bin überhaupt kein Klugscheißer (korrekt wäre übrigens „weswegen“ und nicht „wegen was“ gewesen)!

Du liest dein Hörbuch selbst ein. Wie kann die Stimme besonders klugscheißerisch eingesetzt werden?

7% Gewitztheit, 13% Besserwisserei, 5% Überheblichkeit, 15% Überkorrektheit, 67% Freude daran, anderen auf den Keks zu gehen (und wem nach dieser Rechnung, keine Besserwisserei auf der Zunge brennt, der oder die wird nie ein echtes Klugscheißerchen sehen können …).

Das Hörbuch mit Musik von Boris Löbsack erscheint zeitgleich zum Buch am 20. Oktober 2023 (ISBN CD: 9783745604788 / digital: 9783844935370) bei Silberfisch.