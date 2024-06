Weil nichts muss und alles kann

Ja, genau der. Und weil er nicht nur Schauspieler ist, sondern auch Bestsellerautor, Universitätsprofessor und Kulturdezernent sowie nach eigenen Angaben Baumhausbauer, Gurkenexperte und Geschichtenerzähler, darf man von ihm auch ein außergewöhnliches Kinderbuch erwarten. Wir haben es mit einer unvoreingenommenen 7-Jährigen gelesen, und ihr Urteil lautet: „Ich habe ein paar schwierige Stellen für ganz kleine Kinder entdeckt, aber man liest ja mit einer älteren Person zusammen, mit der man darüber reden kann. Und das finde ich besonders gut, weil es schöne Sätze gibt, über die man dann zusammen nachdenkt. Ich empfehle es weiter!“ Dem kann die erwachsene Rezensentin nur zustimmen: Auf den einfühlsam illustrierten Seiten finden sich Denkanstöße, die mit „Nur weil...“ beginnen und mit „heißt das nicht...“ die Geschichten außerhalb des Buches, in den Köpfen der Leser:innen, entstehen lassen. Das liest man nicht am Stück, sondern blättert immer wieder darin. Und das ist eigentlich das Beste, was man von einem Kinderbuch erwarten kann.

32 Seiten, Hardcover, 14,95 Euro, ab 4 Jahre