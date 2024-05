Wie sähe die Welt ohne Autos aus?

Die Sommerferien verbringt Zoé bei ihrer Cousine auf einer Insel, auf der keine Autos fahren! Jeden Tag sind die beiden auf ihren Rädern unterwegs, ohne Eltern und Gefahren. Nur Sturm und Regen können sie bremsen.

Zuhause in der Stadt möchte Zoé nur noch Rad fahren, aber ihre Eltern sind dagegen, so was Blödes! Also fährt Zoé mutig und entschlossen ganz alleine los - und wird auf der Autobahn von einer Youtuberin gefilmt. Das Video geht viral, dann der Presserummel los, und schließlich haben es alle kapiert: Autos sind doof. Die ollen Karren werden zu Gewächshäusern und Bienenstöcken, zu Fahrrädern und Bibliotheken umgebaut, Lastwagen werden zu Eisdielen und Konzertbühnen, und die Autobahnen werden zu Radwegen. Was natürlich sehr praktisch ist, wenn man mal wieder in den Urlaub auf die Fahrradinsel möchte…

Der Traum von der Verkehrswende in schönsten Bildern...

Mit wenig Text und kunstvollen Illustrationen werden Kinder und Erwachsene in die Geschichte buchstäblich hineingesogen und treiben über die Buchseiten, wie durch einen wunderschönen Traum, der wahr werden soll. So schön, dass man direkt wieder von vorne anfangen und gleich danach das Auto verschrotten möchte.

40 Seiten, 16 Euro, ab 4 Jahre