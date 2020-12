Buchtipp: Nikolaus-Sudokus und Riesen-Dominosteine

Zifferdingen ist auf den ersten Blick eine ganz normale kleine Stadt. Wäre da nicht die Weihnachtsstraße, die mitten durchs Viertel führt. Hier sieht man die merkwürdigsten Dinge: Zum Beispiel steht vor dem Haus Nummer 2 ein rosaroter Weihnachtsbaum, auf dessen Spitze ein kleiner Gartenzwerg sitzt. Kein Wunder, dass Herr Petruk, der neue Briefträger, aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Aber es wird noch verwirrender: Warum nur gibt es die Hausnummern 1, 2, 3 und dann folgen 5, 8, 13? Welche Nummer hat dann wohl das nächste Haus? Ganz klar – eine Knobelaufgabe. Und zwar nicht die einzige!

In 24 lustig-schrägen Geschichten stecken 24 Rätsel für Schlaufüchse und Knobelfans. Da geht es um ein merkwürdiges Gedicht über einen Weihnachtsstern, einen Weihnachtseinkauf mit Kugelproblemen und den alljährlichen Zifferdinger Weihnachtslauf. Natürlich gibt es für jedes Rätsel ausführlich beschriebene Lösungen, die wunderbar an die Rätselgeschichten anknüpfen. Die lustigen Illustrationen machen die Rätselei noch spaßiger. So kommt keine Langeweile auf!

2006, 128 Seiten, 10,95 Euro, empfohlenes Alter: Ab 5 Jahren