Zehn Schritte zu mehr Kinderfreundlichkeit

Die Lübeckerin Nathalie Klüver ist eine ganz normale Mama, so heißt ihr gleichnamiger Blog. Bevor sie Mutter wurde, hatte sie eine romantische Vorstellung vom glücklichen Familienleben. Inzwischen ist sie alleinerziehende Mama von drei Kindern und die rosarote Brille ist einem kritischen Blick gewichen. In ihrem neuen Buch geht sie hart mit der Familienpolitik ins Gericht, klagt Versäumnisse, Missstände, Kinderarmut und Familienfeindlichkeit an. Sachlich formuliert, mit viel Hintergrundwissen und fundierten Belegen, zeigt sie klar und deutlich auf, worunter Kinder und Eltern leiden. Und was sich ändern muss, damit sie bessere Chancen haben. Kurz: Sie spricht aus, was viele Eltern denken. Bleibt zu hoffen, dass ihr Buch eine Lawine ins Rollen bringt.

224 Seiten, 18 Euro (kartoniert).