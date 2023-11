× Erweitern © Ingemar Reimer Rutsch & Flutsch!

Merkspiele kommen bei Kindern meistens sehr gut an. Das gleiche gilt auch für Geschicklichkeitsspiele. Was, wenn man beides miteinander kombiniert? Hier das Ergebnis. Die Schildkröte Max muss präzise in den See geschnipst werden. Wer dann noch die passenden Tierplättchen aufdeckt, kommt dem Sieg ein gutes Stück näher.

Max rutscht los

© GameFactory

Alle Kinder erhalten eine Tiertafel, auf der in drei Reihen je vier verschiedene Tiere abgebildet sind. Am Anfang jeder Reihe liegt ein Wasserball. In der Tischmitte wird der Fluss mit dem See aufgebaut und 12 Tierplättchen liegen dort verdeckt. Wer an der Reihe ist, schnipst die Schildkröte Max den Fluss herunter. Je nachdem, wie gut man den See trifft, darf man bis zu drei Plättchen umdrehen. Werden diese Tiere gerade auf der Tiertafel neben einem Wasserball angezeigt, darf man den Ball in der Reihe weiterbewegen. Wer alle Wasserbälle an das Ende der Reihen schieben konnte, gewinnt das Spiel.

Wo war der Elefant?

Schnipsen, Plättchen merken, Wasserbälle bewegen - bei Rutsch & Flutsch! gibt es viel zu tun. Ein gut gezielter Schnips und schon darf man Plättchen aufdecken. Aber hat man sich gemerkt, wo die benötigten Tiere lagen? Es entsteht ein spannendes Wettrennen aus Geschicklichkeit und Merken. Das Spiel wurde zu Recht auf die Empfehlungsliste „Kinderspiel des Jahres“ 2023 gewählt.

Rutsch & Flutsch!, Gamefactory, ab 5 Jahren, 2 - 4 Spielende, ca. 15 Minuten, ca. 18 Euro