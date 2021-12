Was ist Muttermilchschmuck?✓ Wie lange ist Schmuck aus Muttermilch haltbar?✓ Muttermilchschmuck selber machen: So geht´s ✓

DIY Muttermilchschmuck - Erinnerung an die Stillzeit

Die Stillzeit ist für Mutter und Kind einzigartig. Das Kind aus eigener Kraft nähren zu können, ist für Mütter ein erhebendes Gefühl. Und das Kleine ist beim Stillen ihrer Mutter so nah, dass es ein sicheres Urvertrauen aufbauen kann. In einzigartiger und persönlicher Weise verbindet die Muttermilch Mama und Baby – nur schade, dass diese innige Phase irgendwann vorbei ist. Nun gibt es eine Idee, die diese besondere Zeit mit einem selbst gemachten Erinnerungsstück festhalten kann: Milchfee Muttermilchschmuck. Wir erklären, was genau Muttermilchschmuck ist, wie lange die Perlen haltbar sind, und wie man Muttermilchschmuck selbst herstellen kann.

Was genau ist Muttermilchschmuck?

Ob in Ketten, Ohrringen oder als Armband: die weißen Muttermilchperlen können in zahlreiche Schmuckstücke eingearbeitet werden. Optisch erinnern die weißen Perlen ein wenig an Perlmutt, sind aber in der Farbe etwas kräftiger. Alle möglichen Formen sind denkbar: Schneeflocken, Herzchen, Rosen.

Noch persönlicher wird der Schmuck, wenn Stücke der Nabelschnur oder Fasern des Tragetuchs mitverarbeitet werden. Kreative Mütter bestücken die Perlen mit Haaren ihres Babys oder gravieren den Namen und das Geburtsdatum ein. Je nach Geschmack wird der Schmuck dann mit Gold, Silber oder Zirkonia-Steinchen verziert oder eingefasst.

Die Gründe, sich für die Herstellung von Muttermilchschmuck sind vielfältig. Manche Mamas tragen den dezenten Schmuck täglich. Andere bewahren die wertvollen Perlen zu Hause auf und planen, sie ihren Kindern als Geschenk zum 18. Geburtstag oder zur Hochzeit zu überreichen.

Wie lange ist der Muttermilchschmuck haltbar?

Eine häufige Frage ist, wie lange der Schmuck haltbar ist. Die Idee ist so neu, dass noch keine Langzeiterfahrungen der Hersteller vorliegen. Es lässt sich bisher mit Sicherheit sagen, dass nach zwei Jahren noch keine Veränderungen an den Schmuckstücken aufgefallen sind. Es kommt aber auch hier – wie bei jedem Schmuckstück – auf die richtige Pflege an. Muttermilchschmuck sollte mit weichen Tüchern gepflegt werden. Wasser, Parfüm, Haarspray und Pflege- und Reinigungsmittel sollten nicht an die wertvollen Perlen gelangen.

Warum überhaupt Muttermilchschmuck?

Jedes Schmuckstück mit Muttermilch ist ein Unikat – denn die Muttermilch jeder Mutter ist einzigartig. Die Perlen erhalten so einen nicht bezifferbaren ideellen Wert für die Familie. Die Idee für den Schmuck stammt von Alicia Mogavero aus Rhode Island, USA. Sie kam 2007 auf den Gedanken, eine stilvolle Erinnerung an ihre Stillzeit anzufertigen. Bald baten sie auch Freundinnen darum und schließlich eroberte die Idee die Vereinigten Staaten. Seit 2014 haben sogar Goldschmiede in Deutschland die Muttermilchschmuck in ihr Sortiment mit aufgenommen.

Lässt man den Schmuck von einem Schmuckdesigner anfertigen, muss man mittlerweile mit 8-10 Wochen Wartezeit und hohen Preisen von bis zu 300 Euro rechnen. Deshalb ist es einfacher und auch persönlicher, den Schmuck zu Hause selbst herzustellen. Und das ist nicht einmal schwer: mit speziellen Starter-Kits und Videos ist die Herstellung für jeden möglich.

Muttermilchschmuck selbst machen - So funktioniert's

Die Herstellung zuhause ist mithilfe eines Starter-Kits, das man online bestellen kann, denkbar einfach. So geht´s:

1) Muttermilch: Für den Schmuck werden mindestens 15 Milliliter Milch benötigt. Auch Milch, die schon eingefroren war, kann verwendet werden.

2) Auswahl: Nun sollte man das Design seines Schmuckstücks auswählen. Es gibt Kettenanhänger, Ohrringe und Armbänder in allen möglichen Designs. Auch ganze Sets sind bestellbar.

3) Herstellungsprozess: Die Muttermilch wird mit dem speziellen Harz vermischt und in Silikonformen gegossen. Dazu verwendet man am besten die mitgelieferte Spritze. Durch die Beigabe eines Härters kann die Masse in der Form nun trocknen und aushärten.

4) Verarbeitung: Mit dem mitgelieferten Mini-Bohrer wird in die fertige Perle ein Loch für die Befestigung am Kettenanhänger oder anderen Schmuckstücken gebohrt. Dies ist aber nicht immer notwendig. Bei manchen Schmuckstücken – wie beispielsweise Ohrringen - kann die Perle auch einfach in die Halterung geklebt werden.

Fazit

Muttermilchschmuck ist einzigartig und bewahrt ein Stück der frühkindlichen Geborgenheit. Die Herstellung zuhause ist einfach und macht Freude.