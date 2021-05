So viele Kinderwagen-Arten!

Der Kauf eines Kinderwagens steht auf der Anschaffungsliste für die Erstausstattung des Babys ziemlich weit oben. Keine Frage, ein Kinderwagen ist praktisch, sinnvoll und lange Zeit in Verwendung. Das Angebot ist aber oft verwirrend. Damit der Kauf gelingt, informiert man sich am besten vorab über die Unterschiede und die Vorteile, die bestimmte Kinderwagen-Typen bieten.

Kinderwagen-Arten im Überblick

Der klassische Kinderwagen ist für die ersten Lebensmonate geeignet, wenn das Baby im Liegen transportiert wird. Sobald das Kind sitzen kann, möchte es mehr von der Welt sehen und die Umgebung bei einer Spazierfahrt im Sitzen entdecken. Dann steigen viele Eltern auf den Sportwagen um. Das bedeutet aber nicht, dass man zwei Wägen kaufen muss. Die meisten Kinderwagen-Hersteller haben den sogenannten Kombi-Kinderwagen im Programm, der sich problemlos umbauen lässt. Wer nur hin und wieder mit dem Wagen unterwegs sein möchte, dagegen häufig das Auto nutzt, kann einen fahrbaren Untersatz für die Auto-Babyschale beziehungsweise den Maxicosy kaufen. Des Weiteren zählt auch der Buggy zu den Kinderwagen-Arten, er ist vor allem für größere Babys geeignet, die schon gut sitzen können. Für Zwillinge und Drillinge sind Kinderwägen in speziellen Bauweisen erhältlich. Bekannte Kinderwagenmarken bieten außerdem Modelle für Geschwister in einem unterschiedlichen Alter.

Der Kombikinderwagen, das Multitalent unter den Kinderwägen

Ein Kombikinderwagen eignet sich von Geburt an. Er besteht aus mehreren Teilen. Auf dem Fahrgestell ist die Babyschale montiert, oft in einem speziellen Rahmen. Die Trageschale lässt sich bequem herausnehmen. So kann man das Baby gut in die Wohnung tragen, wenn es während der Spazierfahrt eingeschlafen ist. Falls die Schale mit einem Gurtsystem ausgestattet ist, kann sie auch im Auto zum sicheren Transport des Babys genutzt werden. Das Verdeck des Wagens kann zurückgeklappt werden. Wenn das Baby größer ist, lässt sich der Kinderwagen mit wenigen Handgriffen zum Sportwagen umbauen. Dafür entfernt man die Babyschale und bringt stattdessen die verstellbare Rückenlehne an. Keine Sorge, falls das Kind müde wird: Auch die Rückenlehne lässt sich komplett zurückklappen, sodass eine komfortable Liegefläche entsteht. Die meisten Modelle sind mit einem praktischen Korb für Einkäufe oder andere Utensilien, die man unterwegs braucht, ausgestattet. Als Zubehör gibt es eine wärmende Beindecke, Regenschutz und Flaschenhalter.

Beim Kauf spielt es eine Rolle, wofür der Wagen hauptsächlich gebraucht wird. In der Regel ist das Gestell klappbar, damit man den Wagen gut im Kofferraum verstauen kann. Wichtig ist die Bereifung, die sich danach richtet, ob der Wagen im Gelände oder auf Asphalt genutzt wird. Jeder Kinderwagen-Typ ist mit drei oder vier Rädern erhältlich, die teilweise feststellbar sind. Gute Händler bieten eine ausführliche Beratung. Wer den Kinderwagen im Onlineshop von Baby-Walz kauft, kann sich telefonisch oder im Chat von kompetenten Mitarbeitern beraten lassen.

Welche Art von Kinderwägen ist für welches Vorhaben am besten geeignet?

Kombikinderwagen : ideal für alle, die nur einen Wagen kaufen und vielseitig nutzen möchten

: ideal für alle, die nur einen Wagen kaufen und vielseitig nutzen möchten Sportwagen : perfektes Wagenmodell für mobile Eltern, die viel unterwegs sind

: perfektes Wagenmodell für mobile Eltern, die viel unterwegs sind Buggy : leichter und flexibler Wagentyp, auch als Zweitwagen geeignet

: leichter und flexibler Wagentyp, auch als Zweitwagen geeignet Kinderwagen mit einzelnem Vorderrad : gut für Eltern, die den Wagen zum Joggen nutzen

: gut für Eltern, die den Wagen zum Joggen nutzen Wagen mit geländegängiger Bereifung und besonders guter Federung: optimal für alle, die auf dem Land wohnen und öfter auf schwierigen Wegen unterwegs sind

Worauf sollte man beim Kauf eines Kinderwagens achten?

Wichtig ist eine stabile Bauweise und sehr sorgfältige Verarbeitung. Der Wagen sollte sich schnell und einfach zusammenklappen lassen. Eltern achten zudem auf sehr gute Bremsen und durchdachte Gurtsysteme. Damit sich das Kind wohlfühlt, sollte die Babyschale eine gute Polsterung haben. Für die komfortable Handhabung ist der Schiebegriff von Bedeutung, am besten verstellbar in der Höhe und im Neigungswinkel. Schließlich kommt es auch auf die Optik an, denn der Kinderwagen ist viele Monate lang täglich im Einsatz und sollte den Eltern gefallen!