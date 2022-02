Lässt sich eine Schwangerschaft planen?

× Erweitern ©Pixabay/mariotrainotti Schwangerschaft Der Kinderwunsch hat sich bei vielen Frauen nach hinten verschoben. Sie wollen erst jenseits der 30 ihr erstes Kind.

Viele junge Frauen lassen sich heute Zeit mit dem Nachwuchs und vermeiden es viele Jahre, schwanger zu werden. Doch die biologische Uhr einer Frau tickt erbarmungslos. Irgendwann wird die Zeit knapp und dann soll es möglichst schnell gehen, mit dem Baby. Dabei sind mit zunehmendem Alter ein paar wichtige Dinge zu berücksichtigen.

Den Eisprung kalkulieren – eine hilfreiche Methode auf dem Weg zur Schwangerschaft

Sobald ein Mädchen durch die Hormonumstellung in der Pubertät im geschlechtsreifen Alter ist, kann es auch schwanger werden. Manche Mädchen sind sehr früh geschlechtsreif und könnten bereits mit 11 Jahren ein Kind bekommen. Theoretisch kann eine junge Frau sogar bereits mit dem allerersten Eisprung schwanger werden, wenn sie also noch nie ihre Periode hatte. Frauen im Alter rund um die Menopause können ebenfalls noch schwanger werden. Erst wenn die Regel für mindestens ein Jahr ausgeblieben ist, ist die Wahrscheinlichkeit gegen null, dass eine Frau noch einen Eisprung hat. Der Eisprung ist dabei keineswegs ein zufälliges Ereignis. Er lässt sich vorausberechnen. Dabei sind ein paar Eckdaten wichtig: der erste Tag der letzten Monatsblutung und die Zykluslänge. Diese Daten halten Frauen, die schwanger werden wollen, am einfachsten in einem Eisprungkalender fest. Dort besteht auch die Möglichkeit, Zwischenblutungen, Schmerzen oder Geschlechtsverkehr zu notieren. Rund um den Eisprung sind dann die fruchtbaren Tage. Mit einem Fruchtbarkeitskalender lassen sich die fruchtbaren Tage einfach ausrechnen.

Wann ist der beste Zeitpunkt?

Im Körper einer Frau reift etwa alle 28 Tage eine Eizelle heran. Nur an den fruchtbaren Tagen können Frauen schwanger werden. Eisprung bedeutet, dass eine reife Eizelle den Eierstock verlässt. Sie wandert durch den Eileiter in die Gebärmutter und bleibt für etwa 24 Stunden befruchtungsfähig, ein sehr kleines Zeitfenster. Wenn es tatsächlich klappt, ist das fast schon ein Wunder. Doch die Spermien sind etwas länger lebensfähig und verbessern die Wahrscheinlichkeit. Sie überleben im Körper einer Frau etwa 72 Stunden, manchmal sogar länger. Der beste Zeitpunkt für eine Schwangerschaft beginnt 72 Stunden vor dem Eisprung und endet zwölf Stunden danach.

Schwanger mit über 35

Frauen sind im Alter von 20 bis 30 Jahren am fruchtbarsten. Danach nehmen Fruchtbarkeit und damit auch die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft stetig ab. Zudem steigt das Risiko für eine Fehlgeburt oder für eine Fehlbildung des Embryos. Bei Männern nimmt die Zeugungsfähigkeit etwa ab dem 40. Lebensjahr ab. Je älter ein Paar ist, umso länger kann es dauern, bis es mit einer Schwangerschaft klappt. Ab etwa 45 Jahren geht bei Frauen die Schwangerschaftsrate gegen null. Das heißt, es ist wichtig, nicht zu lange zu warten mit dem Kinderwunsch, sonst kann es irgendwann zu spät sein.