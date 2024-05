× Erweitern © Kosmos Bonsai

Das Wachstum eines Bonsaibaumes dauert zwischen 5 und 10 Jahren. Weniger Geduldige greifen zum Familienspiel “Bonsai”. Hier entstehen in kürzester Zeit Plättchen für Plättchen botanische Kunstwerke. Wer beweist einen grünen Daumen und sammelt die meisten Punkte?

Gartenkunst auf dem Tisch

Bei jedem Zug entscheidet man sich zwischen den Aktionen Meditieren und Kultivieren. Beim Meditieren nimmt man Karten und Bonsai-Plättchen aus der Auslage. Diese Karten helfen später beim Kultivieren oder bringen wertvolle Siegpunkte ein. Beim Kultivieren legt man die sechseckigen Bonsai-Plättchen an sein Bäumchen an. Hierbei gelten einfache Regeln: Stamm darf nur an einen Stamm gelegt werden, Blätter beginnen immer am Stamm und Blüten schließen sich an Blätter an. Erreicht ein Spielender als Erster die festgelegte Anzahl an Plättchen einer Sorte, winken ihm Bonusplättchen mit zusätzlichen Siegpunkten. Das Spiel endet, wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist. Am Ende gewinnt ganz klassisch die Person mit den meisten Siegpunkten.

Kleiner Baum ganz groß

Da es nur zwei Aktionen gibt, fällt der Einstieg in Bonsai zwar relativ leicht. Schnell stellt man jedoch fest, dass das Spielende schneller kommt, als einem lieb ist. Man möchte vieles machen, hat aber gar nicht die Zeit dafür. Es braucht also doch strategische Überlegungen, welches gewinnbringende Ziel man verfolgen will. Dies macht den Reiz des optisch sehr ansprechenden Spiels aus und es verdient einen grünen Daumen nach oben.

Bonsai, Kosmos, ab 10 Jahren, 1 - 4 Spielende, ca. 30 - 45 Minuten, ca. 33 Euro