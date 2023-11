× Erweitern © Ingemar Reimer The Key – Sabotage im Lucky Lama Land

Im Freizeitpark Lucky Lama Land geht das Verbrechen um. Mehrere Attraktionen wurden sabotiert. Nach ersten Ermittlungen stehen sowohl drei tatverdächtige Personen als auch die Tatwerkzeuge fest. Die Aufgabe der Spielenden ist es, genau herauszufinden, wer wann welche Attraktion mit welchem Tatwerkzeug sabotiert hat.

© HABA

Dem Täter auf der Spur

Alle Ermittelnden bekommen einen Sichtschirm, auf dem sie ihre Erkenntnisse festhalten. In der Tischmitte liegen verdeckte Hinweiskarten, von Zeugenaussagen bis zu Fußabdrücken der Verdächtigen. Die Karten haben Werte, je nachdem wie wertvoll ein Tipp ist. Alle spielen gleichzeitig und suchen sich Hinweiskarten heraus und werten diese aus. Mit jeder Karte lassen sich bestimmte Dinge ausschließen, so dass am Ende klar ist, wie die Verbrechen verübt wurden. Mit einem Zahlencode wird das Ergebnis überprüft. Wer am effizientesten ermittelt hat, gewinnt das Spiel.

Ein Muss für Detektive

Sabotage im Lucky Lama Land ist mehr als nur eine positive Spielüberraschung. Das Kombinieren der Hinweise führt immer näher an die Täter heran und man hofft bei jeder neuen Karte auf den finalen Durchbruch. Wenn ein Hinweis keine neuen Erkenntnisse liefert, gilt es, Rückschläge zu verkraften. Wer gerne rätselt und seiner Spürnase freien Lauf lässt, ist hier genau richtig. Gut, dass es noch weitere Titel in dieser Reihe gibt, auch mit höheren Schwierigkeitsgraden. Dann fängt der Kopf zu rauchen an. Für alle Detektiv:innen eine klare Empfehlung!

The Key – Sabotage im Lucky Lama Land, HABA, ab 8 Jahren, 1 - 4 Spielende, ca. 20 Minuten, ca. 25 Euro