× Erweitern © Plexipeople Gewinnspiel: Plexipeople Fotofiguren

Ob zur Einschulung, am ersten Kita-Tag oder für die Urlaubserinnerungen. Für einzigartige Augenblicke, die lange Freude bereiten und nicht im Handyspeicher verschwinden sollen, kommt jetzt die Lösung:

Kristof Zander erfand die besonderen Fotofiguren aus Acrylglas, um einen außergewöhnlichen Moment für die Ewigkeit festzuhalten: Als das rechtzeitig bestellte Fahrrad zum fünften Geburtstag seines Sohnes nicht pünktlich geliefert werden konnte, druckte er ein Foto des Rades auf Acrylglas, schnitt es in Form und steckte es in einen Sockel: die Geburtsstunde von Plexipeople. Inzwischen hat sich der erste improvisierte Prototyp zu bis ins kleinste Detail perfekten und freigestellten Bildfiguren auf edlen Holzsockeln entwickelt. Konturiert gelasert und auf sechs Millimeter starkes Acryl gedruckt, wirken die zehn bis dreißig Zentimeter hohen Motive verblüffend lebendig. Der Fantasie der Figuren und Anlässe sind keine Grenzen gesetzt. Vom Schnappschuss des ersten Mountainbike-Sprungs über die Einschulung bis zu „Mama, du bist die Beste“ ist alles möglich.

Mit drei Klicks ist die Handhabung denkbar einfach: Foto hochladen, gewünschten Ausschnitt markieren, Bestellung abschließen – den Rest erledigt Plexipeople: Das Foto wird bearbeitet, das gewünschte Motiv freigestellt, Feinheiten ausgebessert und auf recyceltes Acryl gedruckt. Durch ein dreilagiges Druckverfahren gewinnt das Bild an Brillanz und die Farben an Leuchtkraft. Ist die Figur finalisiert, bekommt sie einen Motivsockel aus braunem Nussbaumholz oder weißem American Whitewood in der passenden Breite. Eine 100 % recycelbare und stoßsichere Karton-Verpackung im charmanten Brief-Look bringt die fertige Plexipeople-Figur innerhalb von fünf bis sieben Werktagen sicher nach Hause.

Die Fotofiguren von Plexipeople können unter www.plexipeople.com gestaltet werden. Wir verlosen exklusive Gutschein-Codes für individuelle Fotofiguren im Wert von jeweils 39,90 Euro. Einfach bis zum 21.7. unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Plexipeople" ausfüllen und Daumen drücken.

× Erweitern © Plexipeople Gewinnspiel: Plexipeople Fotofiguren

Viel Glück!