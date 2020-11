Am Staatstheater Oldenburg feiert Ende November das Schauspiel nach dem berühmten Heimatroman von Johanna Spyri Premiere: In der märchenhaften Alpenkulisse erzählen Heidi, Klara, Peter und der Almöhi die Geschichte für Kinder ab 6 Jahren. Weil Tante Dete andere Pläne hat, wird das Waisenkind Heidi zu ihrem Großvater abgeschoben, der alles andere als erfreut darüber ist. Doch lange hält seine schlechte Laune nicht an. Mit kindlichem Charme krempelt Heidi den Eigenbrötler zum liebenswürdigen Opa um. Zusammen mit dem Geißenpeter verleben sie glückliche Tage in den Bergen, bis Heidi ein zweites Mal abgeschoben wird. Doch Heidi kann die Berge nicht vergessen. Wie die Vorlage von 1880 erzählt auch die Bühnenfassung undogmatisch und unpatriotisch über Freundschaft und Loyalität zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Mit Heidi schuf Spyri eine Protagonistin, die sich mit bedingungsloser Liebe und Aufrichtigkeit erfolgreich gegen die kleinbürgerliche Enge der Gesellschaft zur Wehr setzt.

Die Tickets für Familienvorstellungen an den Adventswochenenden können ab 7 Euro reserviert werden; für Schulklassen sind Vormittagsvorstellungen buchbar: staatstheater.de