Karlsson vom Dach

Die ersten Vorstellungen im Dezember im Schnürschuh Theater sind schon ausverkauft, aber für einige Vorstellungen an den Adventssonntagen waren zum Redaktionsschluss noch Tickets verfügbar, da heißt es jetzt schnell sein, wenn man die Geschichte vom besten Streichemacher der Welt für Publikum ab 3 Jahren nicht verpassen will: Im Theaterstück nach der Erzählung von Astrid Lindgren lebt der 7-jährige Lillebror in einer ganz gewöhnlichen Straße, in einem ganz gewöhnlichen Haus, mit seinen ganz gewöhnlichen Eltern. Wenig Aufregung, könnte man meinen. Aber heißa, hopsa, fliegt eines Tages geradewegs ein komischer kleiner Mann mit Propeller auf dem Rücken durchs Kinderzimmerfenster. Nach eigenen Angaben schön, grundgescheit, gerade richtig dick, liebt Karlsson es, Streiche zu spielen. Er ist nicht nur der beste Streichemacher der Welt, eigentlich ist er in allem der Beste, findet Karlsson. Und Lillebror findet das auch. Gemeinsam heben die beiden ab und machen auf der Suche nach Schabernack, Tirritierung und Fleischklößchen das Schnürschuh Theater unsicher. Die Tickets gibt es für 11 Euro unter schnuerschuh-theater.de