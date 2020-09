× Erweitern © Loewe Wow! Gewinnspiel Weltraumschule

Ob Leseratte oder Gelegenheitsleser: Die Bücher aus der Reihe "Loewe Wow" wenden sich mit ihrer besonderen Erzählweise speziell an die junge Generation der Digital Natives. Der Gedanke dahinter: Alle Kinder und Jugendlichen lieben Geschichten, in Zeiten von Smartphones, Streamingdiensten und Co. müssen sie nur anders erzählt und präsentiert werden. Im ersten Teil der "Weltraumschule" werden neben den intergalaktischen Protagonisten auch aktuelle irdische Themen wie Flucht und Vertreibung oder Umweltverschmutzung angesprochen.

Die Leserïnnen lernen Ned und Anna kennen, deren Schulalltag richtig aufregend wird, als plötzlich ein Raumschiff mit echten Aliens auf der Raumstation landet! Die netten Außerirdischen brauchen dringend Hilfe und bitten um Asyl. Doch damit sind nicht alle Bewohner der Station einverstanden…

Wir verlosen drei Hardcover-Ausgaben des ersten Bandes "Erste Stunde: Alienkunde" - eine intergalaktische, illustrierte Geschichte über Freundschaft und Abenteuer im Weltall für Kinder ab 10 Jahren.

Zum Mitmachen einfach bis zum 16. September 2020 unser Gewinnspielformular mit dem Stichwort "Alienkunde" ausfüllen. Viel Glück!