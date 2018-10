Magisches Gewinnspiel

× Erweitern Laura Einsiedler wildhexe gewinnspiel

Clara ist ein bisschen zurückhaltend, aber eigentlich wie jedes andere 12-jährige Mädchen, zumindest dachte sie das bisher. Als sie eines Tages von einem schwarzen Kater angefallen und gekratzt wird, ändert sich das, denn Clara entdeckt ihre einzigartige Begabung: Sie kann mit Tieren sprechen. Schnell findet sie heraus, dass sie eine Hexe ist. Noch dazu eine ganz besondere, nämlich eine Wildhexe. So wie auch ihre etwas seltsame Tante Isa, die ihr hilft sich in der magischen Welt zurechtzufinden. Ihr Wildtier hat Clara schon gefunden, der freche schwarze Kater beansprucht Clara nämlich unverblümt als seine Hexe. Aber das ist noch nicht alles, Clara soll die neue Wächterin der Wilden Welt sein und muss sich diesem Schicksal erstmal stellen. Zusammen mit ihrer Tante Isa, ihren Freunden Oscar und Kahla versucht sie die Natur und sich selbst retten. Doch das Abenteuer hält gefährliche Gegner für die Freunde bereit und die schüchterne Clara muss ihre Ängste überwinden. Gut, dass sie sich dabei auf die Hilfe der Tiere verlassen kann!

Wir verlosen zwei Fan-Pakete zum Kinofilm Wildhexe, der am 25.10.2018 ins Kino kommt. Um mitzumachen einfach bis zum 5. November 2018 unser Gewinnspielformular ausfüllen, als Stichwort „Wildhexe" angeben und mit etwas Glück gewinnen! Bitte gebt an, ob ihr das T-Shirt in Größe 164 oder 140 gewinnen möchtet.