Maskiert euch

× Erweitern © Tanya Blümke Community-Masken

Mund-Nase-Schutz, Community-Maske, Alltags-, Behelfsmaske... Die Namen für den neuen Schutz sind vielfältig und die Meinungen über ihre Wirkung gehen auseinander.

Aber so viel steht zweifellos fest: Das Tragen der Stoffmasken reduziert die Verbreitung des Virus, und seit Montag, den 27. April ist es auch in Nordrhein-Westfalen Pflicht. Ausgenommen sind nur Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können.

Hier ist das Tragen Pflicht:

in Lebensmittelgeschäften, Wochenmärkten, Hofläden, Abhol- und Lieferdiensten sowie Getränkemärkten

Apotheken, Sanitätshäusern und Drogerien

Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie Poststellen

Reinigungen und Waschsalons

Kiosken und Zeitungsverkaufsstellen

Buchhandlungen, Tierbedarfsmärkten, Bau- und Gartenbaumärkten, Blumenläden, Sanitär-, Eisenwaren-, Malereibedarfs-, Bodenbelags- oder Baustoffgeschäften) sowie Einrichtungshäusern, Babyfachmärkten, Auto- und Fahrradläden, Großhandelsgeschäften

bei der Abholung von Speisen und Getränken in der Gastronomie

auf sämtlichen Flächen von Einkaufszentren, Shopping Malls, Factory Outlets und ähnlichen Einrichtungen

in sämtlichen Verkaufs- und Ausstellungsräumen von Handwerkern und Dienstleistern

in Arztpraxen und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens

bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs sowie dessen Einrichtungen.

Mund-Nase-Schutz selbstgenäht

Außerdem ist das Tragen einer Maske überall da Pflicht, wo die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern nicht möglich ist, ausgenommen sind die Einsätze von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Katastrophenschutz, wenn die Einsatzsituation dies erfordert.

Ganz wichtig: Auch mit Maske gilt: Der Sicherheitsabstand und alle weiteren Hygieneempfehlungen müssen weiterhin eingehalten werden, um sich und andere so gut wie möglich zu schützen. Also auch mit Maske: nicht ins Gesicht bzw. an den Stoff fassen!

Ab dem 27.4. kontrollieren Polizei und Ordnungsamt das Tragen. Für eine Pflichtverletzung soll in Bremen vorerst zwar kein Bußgeld erhoben werden, aber: „Wenn es nicht so ist, wie es sein soll, werden wir mit verstärkter Höflichkeit nachhelfen“, kündigte Andreas Bovenschulte an. In Zahlen ausgedrückt, könnte der Verstoß zukünftig einen Betrag von 25 Euro Bußgeld nach sich ziehen.

Und für alle, die kein Talent zum Nähen haben, haben wir hier eine tolle Anleitung zum Selbermachen ohne Nadel und Faden gefunden!