Spielspaß mit Tualoop

Austoben und Ringe werfen! heißt es bei diesem Team- und Geschicklichkeitsspiel für die ganze Familie.

Tualoop

Ob beim Kindergeburtstag im Garten, beim Familiensonntag im Park oder im Urlaub am Strand: Das Ringwurfspiel Tualoop kann in zahlreichen Varianten vom Feldspiel, Zielwerfen, Golf oder als Fang- und Wurfspiel in der Gruppe und mit beliebig vielen Spielern gespielt werden. Der Ring schwebt dabei wie eine Wurfscheibe bis zu 30 Meter weit und springt wie ein Ball. In der Feldvariante werden Stöckchen als Ziele gesteckt, auf die die Ringe geworfen werden. Die Sticks werden schwungvoll auseinander gezogen, so dass der Ring im hohen Bogen losfliegt und möglichst das Ziel trifft oder vom Mitspieler aufgefangen wird.

Ein Set beinhaltet den Gummiring sowie zwei Paar Sticks und kommt in einem Stoffbeutel, der auch noch Platz für Liegedecke und Getränke bietet.

