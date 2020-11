Bis zum 27. Dezember spielt das Ensemble vom Jungen Theater Bremerhaven im Großen Haus am Stadttheater die Geschichte über den legendären Räuber für Kinder ab 6 Jahren. "Wir nehmen den Reichen und geben den Armen!", so lautet der Wahlspruch der Bande, deren Anführer Robin Hood ist. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Willkür des Sheriffs von Nottingham. Denn der beutet das Volk aus und gibt den Reichen und Adligen. Robin Hood stellt sich tapfer gegen die Männer des Sheriffs und lebt fortan im Sherwood Forest. Dort findet er Gleichgesinnte, die dem Unrecht auch nicht länger tatenlos zusehen wollen. Als furchtlose Gesetzlose kämpfen sie für soziale Gerechtigkeit in ihrem Land und sind bereit, ihr Leben für das Wohl der Gemeinschaft aufs Spiel zu setzen. Robin Hood steht für den Triumph des Guten über das Böse, für Mut und Aufbegehren gegen Unterdrückung und ermutigt Menschen aller Generationen, sich für ein Leben in Würde einzusetzen. Die Tickets ab 6 Euro für Kinder und 9 Euro für Erwachsene können unter stadttheaterbremerhaven.de reserviert werden.