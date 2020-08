© Universal Music Family Entertainment Monika Häuschen - Warum krächzen Krähen

In der Naturhörspielserie „Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ werden immer neue Tiere und ihre Besonderheiten in Geschichten für Kinder ab 3 Jahren vorgestellt.

In der inzwischen schon 57. Folge „Warum krächzen Krähen?“ treffen die kleine Schnecke Monika, der Regenwurm Schorsch und der Graugänserich Günter einen ganz besonderen Vogel. Die Hörerïnnen erfahren, dass Krähen sehr intelligent und sprachbegabt sind, sie können sich Gesichter merken und sind erfinderisch, um an Nahrung zu gelangen. Für die Schnecke Monika ist die Saatkrähe Krakelfuß deshalb der perfekte Spielkamerad, um Schule zu spielen. Allerdings stehen Monika und ihr Regenwurm-Freund Schorsch auf dem Speiseplan von Frau Krakelfuß. Also lautet Schulregel Nummer 1: Es dürfen weder Lehrer noch Schüler verspeist werden! Das verspricht, ein lehrreicher und spaßiger Schulunterricht zu werden!

