DIY: Grillzange aus Grünholz

Bevor der Ast gespalten wird, wird um das untere Ende, da wo später der Griff ist, eine Wicklung aus Schnur gemacht, damit sich der Ast an dieser Stelle nicht spaltet. Jetzt wird das Messer in die Kerbe gesetzt und mit dem Holzhammer oder Holzstück vorsichtig von oben auf die Klinge geklopft, bis der Spalt unten an der Wicklung angekommen ist.