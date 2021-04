DIY: Seed-Cookies zum Verschenken

× Erweitern © Kinderkram DIY Samenkekse

Nach den Seed-Bombs kommen jetzt die Seed-Cookies! Ob mit Orchideensamen zum Muttertag, Wildblumen für die Bienen oder Küchenkräutern zum Würzen: Diese niedlichen Samenkekse sind hübsch, nützlich und eine tolle Geschenkidee - und sie müssen nicht mal in den Ofen.

Zum "backen" brauchen wir:

leere Eierkartons

Blumen- oder Kräutersamen

eine Schüssel

ein Tablett

ein Sieb

Haushaltspapier

Pürierstab

Ausstechformen

× Erweitern DIY Samenkekse

Und so einfach geht‘s:

Zuerst den Eierkarton in kleine Schnipsel reißen und diese über Nacht in einer Schale mit Wasser einweichen. Mit dem Kochlöffel oder Mixer wird die Masse am nächsten Tag zu einer teigartigen Pampe verrührt.

× Erweitern DIY Samenkekse

Die Masse in ein Sieb geben und das Wasser mit der Hand etwas ausdrücken. Dann werden die Samen untergemischt.

× Erweitern DIY Samenkekse

Auf einem Tablett einige Schichten Haushaltspapier auslegen. Die Ausstechform wird auf das Haushaltspapier gelegt und dann eine dünne Schicht (ca 1 cm) der Mischung hineingedrückt. Mit einem zusammengeknüllten Haushaltspapier nochmal möglichst das restliche Wasser ausdrücken.

× Erweitern DIY Samenkekse

Dann kann der Keks vorsichtig aus der Form genommen und nochmal mit Haushaltspapier trockengedrückt werden. Anschließend die Samenkekse auf der Heizung oder auf der Fensterbank in der Sonne trocknen lassen. In der Wartezeit können Beschriftungen gebastelt werden, die später als Schildchen in die Erde gesteckt werden - damit man nicht vergisst, was da mal wächst.

× Erweitern DIY Samenkekse

Der fertig getrocknete Samenkeks kann dann als Plätzchen verschenkt und schließlich eingepflanzt werden: Einfach in einen mit Erde gefüllten Topf legen, mit etwas Erde bedecken und natürlich regelmäßig gießen. Schon nach wenigen Tagen sprießen die ersten Knospen. Freut ihr euch auch schon drauf?