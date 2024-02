× Erweitern © Romy Hauptreif/Werk.Neu.Stadt DIY Freche Waldwichtel

Kinder zwischen 5 und 8 Jahren lieben Schnitzen und Rumbutschern in der Natur. Beides lässt sich mit diesem DIY bestens kombinieren. Damit es für alle ganz sicher und ungefährlich ist, müsst ihr nur ein paar Dinge beachten:

Die Basis-Regeln fürs Schnitzen

Schnitzen immer im Sitzen

genügend Abstand zum Nachbarn halten

Messer immer vom Körper wegbewegen

verwendet nur spezielle Kinderschnitzmesser mit abgerundeter Klinge und Einklappschutz (z.B. von Opinel, ca. 15 Euro)

Diese Dinge braucht ihr

× Erweitern © Romy Hauptreif/Werk.Neu.Stadt DIY Waldwichtel Material

Auswahl an Ästen mit ca. 2 cm Durchmesser in unterschiedlichen Längen

Kinder-Schnitzmesser

evtl. Astschneider (nur im eigenen Garten!)

Acrylfarbe

Pinsel

So werden die Wichtel gemacht

Nach dem Baumschnitt im Garten oder beim Waldspaziergang könnt ihr viele schöne Stöcker zum Schnitzen sammeln. Am leichtesten geht das Schnitzen mit frisch geschnittenen Ästen, dem so genannten Grünholz. Ich benutze zum Schnitzen gerne Weide oder Holunder, da sie bei mir im Garten wachsen. Ahorn, Erle und Obstbäume wie Birne, Kirsche und Pflaume eignen sich auch gut, da es feinporige und dichte Hölzer sind, die sich einfach verarbeiten lassen, ohne zu splittern und zu brechen.

Sobald ihr einen geeigneten Ast gefunden habt, könnt ihr loslegen. Wenn ihr die Grundregeln beachtet, macht das Schnitzen und Gestalten in der Natur großen Spaß.

× Erweitern © Romy Hauptreif/Werk.Neu.Stadt DIY Waldwichtel schnitzen

Spitzt einen Stock an einem Ende so an, dass er fast wie ein Stift aussieht. Dann kommt Farbe ins Spiel. Mit wasserfester Acrylfarbe könnt ihr den Stock kreativ gestalten: eine Zipfelmütze, ein Gesicht, ein Bart oder was euch noch so einfällt - lasst eurer Fantasie freien Lauf!

× Erweitern © Romy Hauptreif/Werk.Neu.Stadt DIY Waldwichtel anmalen

Wenn ihr die Hölzer in Größe, Farbe und Form variiert, kommt eine kunterbunte Truppe zusammen, mit der ihr spielen, ein Beet verzieren oder einen Blumentopf aufpeppen könnt. Viel Spaß beim Ausprobieren!

× Erweitern © Romy Hauptreif/Werk.Neu.Stadt DIY Waldwichtel, fertig!

Romy Hauptreif gestaltet in ihrer Werk.Neu.Stadt im Flüsseviertel jede Woche mit Kindern und Erwachsenen Schönes und Nützliches aus Naturmaterialien – und regelmäßig auch in Kinderzeit Bremen!