× Erweitern © Romy Hauptreif DIY Windspiel

Schneiden, reißen, sammeln, fädeln und verzieren: Aus einem ausgedienten Kleiderbügel, Stoffresten und Holzperlen könnt ihr ein dekoratives Windspiel basteln, das sanft im Fenster, auf dem Balkon oder im Garten flattert.

Dieses Werkzeug und Material braucht ihr:

× Erweitern © Romy Hauptreif Windspiel für Balkon und Garten, Material

1 Kleiderbügel

geeignete Stoffreste oder alte Tischdecken, Gardinen, Tücher o.ä.

Perlen mit großen Löchern, Federn, Blumen…

Schere

ein kleines Stück Draht als Einfädel-Hilfe

So entsteht daraus ein Windspiel:

× Erweitern © Romy Hauptreif Windspiel für Balkon und Garten

Zuerst schneidet ihr die Stoffbahnen im Abstand von ca. 1 bis 3 cm an einer Kante ein und reißt oder schneidet viele lange Bänder für das Windspiel. Ihr könnt eine Stoffart oder verschiedene Stoffe und Farben benutzen – Tipp: leichtere Stoffe wehen besser als schwere.

× Erweitern © Romy Hauptreif Windspiel für Balkon und Garten

Dann nehmt ihr euch den Kleiderbügel und befestigt daran die Bänder mit einer Knoten-Schlinge wie auf den drei Fotos hier unten:

× 1 von 3 Erweitern © Romy Hauptreif Windspiel: Schlinge × 2 von 3 Erweitern © Romy Hauptreif Schlinge durchziehen × 3 von 3 Erweitern © Romy Hauptreif Stoffbahnen anknoten Prev Next

Jetzt wird es noch bunter mit Perlen, Federn, Blumen und was sonst noch im Wind tanzen soll. Ihr könnt die Perlen an den breiten Bändern mit der Fädel-Hilfe aufziehen und Federn und Blumen in die Perlen stecken. Die Fädel-Hilfe besteht aus einem Draht, den ihr in der Mitte festhaltet und die 2 Enden miteinander verdreht, so dass eine Öse für das Band entsteht und eine Spitze für das Einfädeln ähnlich wie bei einer Nadel.

× 1 von 2 Erweitern © Romy Hauptreif Windspiel: Fädelhilfe × 2 von 2 Erweitern © Romy Hauptreif Windspiel: Einfädeln Prev Next

Ihr könnt aber auch die Perlen und Federn und Blumen an dünnen Fäden aufziehen und mit dem Windspiel verknoten… lasst eurer Fantasie freien Lauf – immer nach dem Motto:

aus Alt mach WOW…

× Erweitern © Romy Hauptreif Windspiel für Balkon und Garten

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Romy Hauptreif gestaltet in ihrer Werk.Neu.Stadt im Flüsseviertel jede Woche mit Kindern und Erwachsenen Schönes und Nützliches aus Naturmaterialien – und regelmäßig auch in Kinderzeit Bremen!