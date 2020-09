× Erweitern © Familienkost.de Rezept: Ooops, sind die lecker!

Im September startet die Fortsetzung der tierischen Kinoabenteuer mit Ooops! 2 - Land in Sicht. Gegen die Futterknappheit auf der Arche von Dave haben wir das perfekte Rezept!

In dem knallbunten Abenteuer mit Nestrierjunge Finny und Grymp-Mädchen Leah kommen die tierischen Passagiere der Arche in arge Bedrängnis, denn die Lebensmittelvorräte gehen zur Neige! Vielleicht hätten sie dieses Rezept mit auf die große Fahrt nehmen sollen? Die süßen Butterplätzchen sind nicht nur lecker, das Verzieren vor dem Naschen bringt Extra-Spaß nach Hause: Also, Backfreunde ahoi und Leinen los!

Diese Zutaten kommen in die Butterplätzchen

400 g weiche Butter

600 g Mehl

200 g Zucker

1 TL Backpulver

2 Eier

2 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

Zutaten für die Dekoration

bunter Fondant

125 g Puderzucker

125 g weiche Butter

Modellierwerkzeuge und Ausstechförmchen

Die Zubereitung

Knetet zuerst alle Zutaten für die Butterplätzchen zu einem geschmeidigen Teig und stellt ihn für eine Stunde in den Kühlschrank. Jetzt sind die Verzierungen dran. Wie das funktioniert, seht ihr in der Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern. Los geht's:

Rollt den Teig nicht zu dünn aus und stecht runde Kekse aus. Backt diese bei 200°C Ober- und Unterhitze für ca. 10 Minuten und lasst sie gut auskühlen. Zum Verzieren benötigt ihr nun den Fondant. Rollt ihn dünn aus und stecht dann als Grundform einen Kreis in der Größe eurer Kekse aus. Formt aus verschiedenen Farben Augen, Nase, Rüssel oder was auch immer zu euren Tieren gehört und befestigt sie an dem Fondantkreis mit Hilfe von einem Tupfer Wasser. Mixt die weiche Butter und den Puderzucker zu einer Creme und bestreicht den Keks dünn damit, bevor ihr den verzierten Fondant-Kreis darauf klebt. Die Seemannschaft ist fertig zum Ablegen! Leah und Finny. Süße Rüsseltiere Und die komplette Besatzung. Ahoi!

Dieses und weitere leckere Rezepte gibt es auch bei Familienkost.