Leckere Buntstifte zur Einschulung

Wenn das Kind in die Kita kommt oder eingeschult wird, am ersten Tag nach den Ferien oder für den ersten Tag an der neuen Schule: Dieser kunterbunte Kuchen versüßt das neue Abenteuer für alle Naschkatzen und Gäste.

So einfach werden die süßen Buntstifte gebacken:

Den Backofen auf 180° Umluft vorheizen. Zwei Kastenformen ausbuttern und mit hellem Mehl ausstauben; überflüssiges Mehl wieder herausklopfen. Für den Teig die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker in der Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät cremig schlagen. Die Eier einzeln, nacheinander in die Buttermischung einrühren. Mehl, Backpulver, Salz und Bourbon Vanille mischen, zur Butter-Ei-Masse hinzugeben und alles zu einem glatten Teig vermengen. Den Teig in die Formen füllen. Die Kuchen im vorgeheizten Ofen etwa 30 - 40 Minuten backen. Anschließend herausnehmen, lauwarm auf ein Kuchengitter stürzen und abkühlen lassen. Den Puderzucker und den Zitronensaft zu einer Glasur glattrühren. Den Kuchen auf der Oberseite glatt schneiden und umgedreht auf eine Kuchenplatte legen. Jeweils zwei Ecken zu einer Bleistiftspitze dreieckig abschneiden und den Kuchen mit der Glasur bestreichen. Zuletzt die Gummischlangen mit einer Schere zurechtschneiden und auf die Glasur legen. Alles gut festlegen lassen und dann ist der Kuchen bereit zum Anschneiden und Vernaschen!

Dieses und viele weitere schöne Backrezepte und Bastelideen für alle Jahreszeiten haben wir im Buch "Bienenstich und Beerentarte" gefunden: Zum Buchtipp.