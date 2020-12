Jetzt lern ich zählen!

© Kindsgut Kindsgut Zahlen

Mit diesem Lernspiel können Kinder ab etwa 3 Jahren schon bald bis 10 zählen, wie ein Profi! In den 10 Puzzlekarten werden die Ziffern bestimmten Motiven zugeordnet und regen so zum ersten Zählen an. Hergestellt aus umweltfreundlichen Materialien und frei von Schadstoffen, wird das Spiel schön verpackt im modernen Kindsgut-Design verschickt.

Wer es haben möchte, kann an unserer Verlosung teilnehmen: Einfach das Gewinnspielformular bis zum 30.12.2020 ausfüllen, Stichwort "Kindsgut" nicht vergessen und Daumen drücken!