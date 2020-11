Supercooles Batmobil

× Erweitern © Spin Master Launch and Defend Batmobile

Mit dem ferngesteuerten RC Launch and Defend Batmobil liefern sich Jungs und Mädchen ab 5 Jahren wilde Verfolgungsjagden wie im Actionfilm. Besonderes Highlight: Per Knopfdruck auf der Fernbedienung wird die Batman-Figur mit einem Schleudersitz aus dem Boliden katapultiert!

Robust gestaltet, per USB aufladbar und ausgerüstet mit allem, was wahre Heldïnnen zur Verbrecherjagd brauchen, überzeugt das heiße Geschoss mit authentischem Lichteffekt. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von rund 30 Metern und steuert das Superheldenvehikel auf dicken, wendigen Gummireifen in sechs verschiedene Richtungen.

Wer es gewinnen möchte, füllt einfach bis zum 2. Dezember unser Glücksformular aus, Stichwort: Batmobil. Wir drücken die Daumen!