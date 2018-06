Stifte und Hefte von Stabilo Education zu gewinnen!

× Erweitern Foto: Stabilo Education Stabilo

Das erste selbst geschriebene Wort erfüllt Kinder mit großem Stolz. Dass es dabei nicht zugleich um ein perfektes Schriftbild gehen sollte, sondern um die für das Schreibenlernen so wichtigen Bewegungsabläufe, zeigen zahlreiche Untersuchungen. Denn Schreiben lernen ist vor allem Schreibmotorik lernen. Dafür gibt es von Stabilo Education – neben zahlreichen Stiften – auch Lernhefte für kleine Schreibanfänger. Die bunt gestalteten Vorschulhefte mit dem Titel „Fit für’s Schreibenlernen“ widmen sich den wichtigsten Schlüsselkompetenzen der Schreibmotorik, ohne der Schule etwas vorwegzunehmen. Die Themen sind kindgerecht und spielerisch aufbereitet: Jede Kompetenz wird von einem der „4 Entdecker-Freunde“ verkörpert und in Form einer Geschichte erzählt – so lernen Kinder ganz nebenbei die spannende Welt der Schrift kennen.

Wir verlosen Sets, bestehend aus jeweils 2 Vorschulheften und Stabilo Stiften! Um mitzumachen einfach bis zum 15. Februar 2018 unser Gewinnspielformular ausfüllen, als Stichwort "Schreiblernheft" angeben und mit etwas Glück gewinnen! ZUM GEWINNSPIELFORMULAR

#StarkeHandschrift

Stabilo Education engagiert sich seit Jahren für die Förderung der Handschrift und ruft nun bundesweit die Aktion #StarkeHandschrift aus. Fachhändler werden dafür bundesweit mit einem Aktionspaket rund um die Themen Schreibmotorik und Stifthaltung ausgestattet. Im Aktionsmonat – beginnend am 23. Januar – finden im Buch- und Schreibwarenhandel Veranstaltungen statt, um mehr über die Handschrift und das Schreibenlernen zu erfahren und spielerische Übungen auszuprobieren. Unter www.stabilo.com/de/StarkeHandschrift steht zusätzlich kostenloses Material zum Download bereit.