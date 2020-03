Randale am Telefon

× Erweitern Foto: Steffi Behrmann Randale Konzert Vegesack

Das ist wirklich großartig: Der Sänger der Kinderrockband Randale ruft Geburtstagskinder an und singt ihnen ein Ständchen. Die Musiker haben sich aber noch mehr schöne Sachen für ihre kleinen und großen Fans einfallen lassen.

Denn auch die Bielefelder Band will wegen der kompletten Absage aller Konzerte nicht die Köpfe in den Sand stecken, sondern ihre Fans weiter mit cooler Musik versorgen.

Aber weil sich die vier Bandmitglieder derzeit noch nicht für Wohnzimmerkonzerte verabreden möchten, macht Sänger Jochen Vahle erstmal alleine Musik: Jeden Tag textet er ein Lied aus dem Repertoire um und postet es auf der Facebookseite der Band und bei Instagram. Aus dem Klassiker "Immer schön die Zähne putzen" (Biberlied) wurde so "Immer schön die Händewaschen". Der „Hardrockhase Harald“ reinigt sich auch fleißig die Hände und fragt "Wer ist der sauberste Hase im Wald". Und der Punkpanda Peter bleibt brav zu Hause: "Punkpanda Peter, der bewegt sich keinen Meter, er bleibt brav zu Haus, dafür gibt es fett Applaus!". Neuester Streich: der Randale Hit "Superdoof": "Zu Hause bleiben müssen - doof!".

Die Musiker von Randale wollen ihre Fans damit in diesen schwierigen Zeiten aufmuntern. Bedanken kann man sich dafür natürlich am besten mit dem Bestellen von CDs und T-Shirts im bandeigenen Internetshop. Auch die Lieder der Band oder ihr Hörspiel Dornröschen online zu streamen oder Downloads zu kaufen, hilft.

Für das Geburtstagständchen in Zeiten von Corona schreibt einfach eine E-Mail an Sänger Jochen an vahle@newtone.de. Noch mehr Musik von Randale gibt's hier.