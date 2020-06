× Erweitern © Lebensräume in Balance e.V. 10.000 Euro für Gemeinschaftssinn, Mestemacher-Preis Die Preisträgerïnnen 2019

Wer engagierte Menschen, Gruppen oder Einrichtungen kennt, kann sie für den Sozialpreis 2020 vorschlagen, um eine verdiente Auszeichnung und finanzielle Unterstützung zu erhalten:

Vergeben wird der Preis jedes Jahr von dem Familienunternehmen Mestemacher, das für naturbelassene Vollkornbrote und Pumpernickel bekannt ist. Die Großbäckerei, die ihre klassischen Brotsorten in über 80 Länder der Welt exportiert, ist sich als Marktführer auch seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. So vergibt das 1871 gegründete Unternehmen seit 2017 den Sozialpreis „Gemeinsam leben“ an Lebensmodelle, in denen Menschen sich gegenseitig helfen, fördern und demokratisch miteinander umgehen. Von der Großfamilie über Mehrgenerationenhäuser und Einrichtungen zur Förderung von religiöser Gleichstellung bis zu familienergänzenden Einrichtungen wie Kitas, Krippen oder Pflegedienste werden auch 2020 wieder Preisträger mit Gemeinschaftssinn gesucht: Zu gewinnen gibt es viermal 2.500 Euro.

Bewerbungen und Vorschläge können noch bis zum 31. August 2020 über die Internetseite eingereicht werden.