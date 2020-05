× Erweitern © ZDF/Dieter Mahlow 40 Jahre Löwenzahn mit Peter Lustig

Man braucht nur "Löwenzahn" zu lesen, und schon fallen Eltern die ersten Takte der eingängigen Titelmelodie und sentimentale Erinnerungen an Peter Lustig ein. Wer die Fernsehserie gesehen hat, hat auch mindestens eine Lieblingsfolge und weiß genau, was man dort gelernt hat. Inzwischen ist in die Latzhose von Peter Lustig der neue Moderator Fritz Fuchs gestiegen, der mit seinem Hund Keks nun unsere Kinder schlau unterhält. Das runde Jubiläum der Kultsendung feiert der Kika mit einem Special und zeigt am 16. und 17. Mai "40 Jahre Geschichten aus Natur, Umwelt und Technik" in verschiedenen Filmen.

Los geht es am Samstag um 13:30 Uhr bei Kika mit der Spielfilm-Premiere "Löwenzahn - das Kinoabenteuer". Ein weiteres Highlight wird die erste Löwenzahn-TV-Sendung in Spielfilm-Länge: In „Abenteuer in Südafrika“ besuchen Fritz und Keks ihre Freundin Kira, die dort mit ihrer Tochter Nandi auf einer Farm lebt. Mitten in der Wildnis warten Giraffen, Elefanten, Nashörner, Löwen, Krokodile und ein Stachelschwein auf die Abenteurer. Um Kiras kleine Farm vor einem Widersacher zu retten, wandert Fritz sogar ins Gefängnis: Am Sonntag, den 17.5. um 13:30 Uhr im ZDF.

Am 16. Mai ab 8:25 Uhr zeigt das ZDF schon vorab einzelne Folgen der Südafrika-Erlebnisse, zudem gibt es am Jubiläumswochenende ein Wiedersehen mit Peter Lustig in „Löwenzahn Classics“ und Nachbar Paschulke wird verabschiedet.

Die Sendetermine bei KiKA im Überblick:

Sa, 16. Mai, 13:30 Uhr: „Löwenzahn – Das Kinoabenteuer“ (Spielfilm)

Sa, 16. Mai, 18.40 Uhr: „Löwenzähnchen – Keks und die Eierdiebe“

So, 17. Mai, 13:30 Uhr: „Löwenzahn – Abenteuer in Südafrika“ (Spielfilm)

So 17. Mai, 18:40 Uhr: „Löwenzähnchen – Keks und die grauen Riesen“ (Premiere)