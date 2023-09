Wo gibt es Geld für Alleinerziehende in Bremen?

× Erweitern © Canva Alleinerziehend, Mutter, Ein-Eltern-Familie

27 Prozent aller Familien in Bremen sind Ein-Eltern-Familien, 90 Prozent der alleinerziehenden Eltern sind Frauen. Trotz der hohen Zahl werden zahlreiche gesellschaftliche Rahmenbedingungen ihren Anforderungen nicht gerecht. Alleinerziehende haben schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, auch weil flexible und verlässliche Kinderbetreuungsangebote Mangelware sind. Zudem haben Alleinerziehende oft höhere Hürden bei der Wohnungssuche und tragen ein großes Armutsrisiko.

Eine Übersicht aller Möglichkeiten der finanziellen Hilfen für alleinerziehende Frauen und Männer in der Stadt Bremen veröffentlicht regelmäßig die Zentralstelle der Landesfrauenbeauftragten (ZGF). Am 05. September 2023 ist nun die überarbeitete Broschüre erschienen, die Ein-Eltern-Familien darüber informiert, welche finanzielle Unterstützung sie für sich und ihre Kinder in der Stadt Bremen aktuell beantragen können.

Auf übersichtlichen 30 Seiten wird verständlich erklärt, welche Leistungen es gibt und von welchem Amt die finanziellen Hilfen bewilligt werden können.

Vom Bremen-Pass über Bürger- und Kindergeld bis zur Befreiung vom Rundfunkbeitrag werden die Voraussetzungen und Anlaufstellen aufgeführt. Besondere Zuschüsse für die Kinderbetreuung oder Leistungen für Alleinerziehende in der Ausbildung sowie wichtige Beratungsstellen komplettieren die Broschüre, die ihr hier direkt herunterladen könnt:

Download: Finanzielle Hilfen für Alleinerziehende in der Stadt Bremen.