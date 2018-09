Kostenfreie Bewerbungsfotos für Wiedereinsteigerinnen

× Erweitern Birgit Spindler

Zweimal im Jahr verwandeln sich die Räume bei Frauen in Arbeit und Wirtschaft (FAW) in der Bremer City in ein professionelles Fotostudio. Fast alle Teilnehmerinnen des Programms „Perspektive Wiedereinstieg - Bremen“ (PWE) nutzen die Chance, an dem kostenfreien Fotocoaching teilzunehmen, das regelmäßig im Frühjahr und Herbst vom PWE-Team organisiert wird. Einen Vormittag lang sorgen die Visagistin Carolin Ghodoussi und die Fotografin Elisa Meyer von Studio EM dafür, dass die Teilnehmerinnen mit einem überzeugenden Portraitfoto bei ihrer nächsten Bewerbung punkten.

Elisa Meyer legt großen Wert darauf, dass die Teilnehmerinnen sich gut mit den Fotos identifizieren können, nur dann könne man sich optimal präsentieren. „Das Fotocoaching ist das i-Tüpfelchen des gesamten Projektes, endlich ein Foto, mit dem ich mich richtig wohl fühle!“, so eine Teilnehmerin.

Zwar sind Bewerbungsfotos rechtlich gesehen nicht mehr erforderlich – dennoch weckt ein gutes Foto oft das Interesse der Personaler*innen. Wer auf dem Foto sympathisch und offen wirkt, hat schon mal gute Karten und macht neugierig auf sein Bewerbungsanschreiben.

Das nächste Fotocoaching findet Ende Oktober in der Knochenhauer Straße 20-25 statt. Wer sich bis Anfang Oktober für das Beratungsprogramm anmeldet, kommt nicht nur in den Genuss eines individuellen Coachings, sondern hat gute Chancen am Fotocoaching teilzunehmen.

Zum Anmelden einfach bei Perspektive Wiedereinstieg anrufen und herausfinden, ob man die Voraussetzungen für das Projekt erfüllt. Tel. 0421 16937-22

Mehr Infos über PWE gibts auf www.pwe-bremen.de