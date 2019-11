× Erweitern Hitzefrei! Der neue Klima-Podcast für Kinder

Kinder fragen, Hannah antwortet. Oder: Was ist das eigentlich genau, Klimawandel und Treibhausgas und was haben pupsende Kühe damit zu tun?

Brennende Wälder, überall Überschwemmungen und Plastikmüll im Meer: Kaum ein Thema interessiert aktuell mehr, als das Klima, und beim Abendbrot am Familientisch stellen Kinder immer öfter Fragen, die für Eltern oft gar nicht so einach zu beantworten sind.

Hannah Weber Hannah Weber Hitzefrei

Die Kölner Medienpädagogin Hannah Weber liefert die Antworten in ihrem Podcast "Hitzefrei", der Ende Oktober 2019 online ging und im Zweiwochentakt interessante und wissenswerte Themen rund um den Klimawandel behandelt und verrät, was alle dagegen tun können.

Dabei sind die Sendungen alles andere als pädagogisch trocken und schullehrerhaft gestaltet, sondern dank der beiden mitwirkenden Kinder erfrischend authentisch und aus dem Leben gegriffen: In der ersten Folge ruft Max: "Hurra, Freitag schwänzen alle die Schule!" Aber Helen weiß schon: "Max, wir schwänzen doch nicht, wir streiken!" Aber wogegen genau und was dieser Klimawandel eigentlich bedeutet, finden sie im Gespräch mit Hannah heraus, die sich über viele Fragen schlau gemacht hat und kluge, für jedes Kind - und ihre Eltern - einfach verständliche Antworten liefert.

In der zweiten Folge gibt es alltagstaugliche Antworten auf die Frage "Wohin mit dem Müll" und die dritte Folge am 22. November handelt vom Wald und wie wichtig Bäume für unser Klima sind. Für die Recherche hat Hannah Weber beispielsweise einen Müllwerker begleitet, in einem Zero Waste Geschäft müllfrei eingekauft, war im Hambacher Forst, um über den Wald zu lernen und sie hat mit einem Fotografen in Brasilien über den Regenwald gesprochen.

Der Podcast erscheint alle zwei Wochen freitags, pünktlich zum Wochenende. Die nächsten Folgen (ab dem 6. Dezember) zu den Themen Lebensmittelverschwendung, Erneuerbare Energie und Insekten sind auch schon in Arbeit.

Die Ergebnisse sind so unterhaltsam und spielerisch lehrreich, dass sie bestes Potenzial haben, um das alte Märchenhörspiel zum Einschlafen abzulösen.

Online können die Folgen über Spotify oder Anchor gehört werden, weitere Podcast-Anbieter sind in Planung.