Erlebnisort Schulacker

In einem Jahr bis zu 30 verschiedene Gemüsesorten anbauen? Für eine Generation, die weiß, was sie isst, ist der eigene Acker der beste Lernort. Mit den Acker-Coaches kann jede Kita und Schule zur Gemüseackerdemie werden - auch ohne eigenen Garten!

Eigenes Gemüse säen, pflanzen, pflegen, ernten und essen

Ob im Klassenraum oder auf dem eigenen Acker: Innerhalb des Bildungsprogramms bauen Kinder und Jugendliche ihr eigenes Gemüse in Kitas und Schulen an. Dabei erleben sie, wo Lebensmittel herkommen und wie sie wachsen. Durch den Anbau und die Pflege sowie die selbstständige Vermarktung erfahren die Kinder die vollständige Produktionskette des Gemüseanbaus, und können so Wertschätzung für Natur und Nahrungsmittel entwickeln.

Neben der Acker-Kita und der Acker-Schule können auch Acker-Klassen eingerichtet werden: In speziellen Indoor-Beeten bauen Schüler:innen der 3. und 4. Klasse über zwei Halbjahre im Rahmen des Sachunterrichts Gemüse und Kräuter direkt im Klassenzimmer an.

Bremen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein bilden die Region Nord der Gemüseackerdemie. Ein Team aus sieben Koordinator:innen rund um Regionalleiterin Marlena Wache und Regionalmanager Jan Jansen betreut die Kitas und Schulen vor Ort: Von der Einrichtung des eigenen Ackers über Fortbildungen bis zu den Pflanzterminen stehen sie den Pädagog:innen und Kindern zur Seite. Insgesamt 2600 Kinder und Jugendliche an 118 Schulen und Kitas in der Region Nord nehmen schon an der Gemüseackerdemie teil (Stand Juni 2021), davon allein 24 Schulen und Kitas in Bremen und Bremerhaven, darunter die Gesamtschule Bremen Mitte, die Grundschule Nordwohlde und die Lukas Schule Bassum.

Mitmachen für Pädagog:innen

Aktuell gibt es noch letzte freie Plätze für den Start mit der GemüseAckerdemie im neuen Schuljahr 21/22. Interessierte Schulen und Kitas können sich unter gemueseackerdemie.de oder direkt per E-Mail an Carolin Hauer, Regionalkoordinatorin für Bremen, über c.hauer@ackerdemia.de anmelden.